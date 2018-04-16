Эта диета для похудения обязательно вас порадует!

Эта шестидневная диета для похудения — прекрасный способ избавиться от лишнего веса. А её результаты обязательно вас порадуют!

Первый день — рыба

Выбираем рыбку, которая вам больше всего по душе. Кушаем её вареной, запеченной или тушеной. Не запрещается также приправить её солью, какой-то не очень острой приправой или добавить зелени. Можно приготовить уху, в которой не будет картошки или чего-то ещё, кроме рыбки и зелени.

Второй день — овощи

Употребляем абсолютно любые овощи сырыми, варёными. Можно также их тушить или запекать, добавляя соль, не очень острую приправу и немного зелени. На второй день также можно употреблять сок, в котором нет добавок.

Третий день — курица

Употребляем только филе курицы (грудинка). Его можно отварить, запечь в духовке или стушить. Кожу, конечно же, убираем. Добавляем также соль, не очень острую приправу и немного зелени. Также можно употреблять бульон, в котором варилась грудка.

Четвертый день — злаки

Сегодня кушаем кашу, злаки, пророщенные семена, семечки, зерновые хлебцы, отруби, клетчатку. Разрешается добавлять соль и немного зелени. В качестве напитка разрешен квас.

Пятый день — творог

Допустим только обезжиренный творог. Можно также пить нежирное молоко.

Шестой день — фрукты

Можно кушать всяческие фрукты. Как сырыми, так и запекать. В качестве пряностей можно использовать корицу, ванилин, цедру лимона. Пить также можно различные фруктовые соки, в которых нету сахара.

Нужно строго соблюдать порядок дней, ведь каждый предыдущий подготавливает ваш организм к следующему. Суточная калорийность постепенно уменьшается, а организм обогащается полезными растительными углеводами.

Сахар и все продукты, которые его содержат, ни в коем случае употреблять нельзя!

В качестве питья можете использовать чистую воду, как можно больше, или зеленый, черный чай.

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