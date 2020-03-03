Исцеление печени!!! Избавилась от усталости, отеков, от проблемной кожи и существенно улучшила самочувствие!

Настоятельно рекомендую!

Печень очень важный орган, который отвечает за очищение всего нашего организма, а так же за синтез белка.

Чтобы сохранить здоровье и красоту, вам необходимо заботиться о здоровье и работоспособности вашей печени.

Одна из основных проблем печени — ожирение.

Сегодня мы расскажем, как очищать печень от токсинов, шлаков, а главное жиров, абсолютно естественным способом.

В составе нашего рецепта — мята, которая имеет множество полезных свойств, поэтому поможет вам улучшить функционирование печени естественным путем.

Также мы будем использовать цитрусовые, которые содержат большое количество питательных и полезных веществ, особенно витамина С, их применение поможет активировать сжигание жира, а также укрепит иммунитет и восстановит работу всех органов!

Это средство поможет детоксифицировать печень, что улучшит состояние вашей кожи, а также ваше общее состояние здоровья.

Рецепт!

Ингредиенты:

Листья мяты — 1 горстка.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Вода – 2 литра.

Мед – 2 ст. л. (по желанию).

Приготовление:

Даем воде закипеть с добавлением листьев мяты и кипятим в течение 5 минут, затем снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться.

Натираем 1 ст. л. лимонной цедры, а также извлекаем лимонный и апельсиновый соки.

Добавляем цедру и мед, тщательно перемешиваем и процеживаем.

Наконец, мы процеживаем мятный чай, а затем смешиваем с апельсиновым и лимонным соками.

Употребляем этот напиток каждый день в течение недели, затем необходимо сделать паузу и при необходимости повторяем.

Перед применением, обязательно проконсультируйтесь с врачом! https://medmafia.ru/