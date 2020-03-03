Исцеление печени!!! Избавилась от усталости, отеков, от проблемной кожи и существенно улучшила самочувствие!

Настоятельно рекомендую!
Печень очень важный орган, который отвечает за очищение всего нашего организма, а так же за синтез белка.
Чтобы сохранить здоровье и красоту, вам необходимо заботиться о здоровье и работоспособности вашей печени.
Одна из основных проблем печени — ожирение.
Сегодня мы расскажем, как очищать печень от токсинов, шлаков, а главное жиров, абсолютно естественным способом.
В составе нашего рецепта — мята, которая имеет множество полезных свойств, поэтому поможет вам улучшить функционирование печени естественным путем.
Также мы будем использовать цитрусовые, которые содержат большое количество питательных и полезных веществ, особенно витамина С, их применение поможет активировать сжигание жира, а также укрепит иммунитет и восстановит работу всех органов!
Это средство поможет детоксифицировать печень, что улучшит состояние вашей кожи, а также ваше общее состояние здоровья.
Рецепт!
Ингредиенты:
- Листья мяты — 1 горстка.
- Лимон – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Вода – 2 литра.
- Мед – 2 ст. л. (по желанию).
Приготовление:
Даем воде закипеть с добавлением листьев мяты и кипятим в течение 5 минут, затем снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться.
Натираем 1 ст. л. лимонной цедры, а также извлекаем лимонный и апельсиновый соки.
Добавляем цедру и мед, тщательно перемешиваем и процеживаем.
Наконец, мы процеживаем мятный чай, а затем смешиваем с апельсиновым и лимонным соками.
Употребляем этот напиток каждый день в течение недели, затем необходимо сделать паузу и при необходимости повторяем.
Перед применением, обязательно проконсультируйтесь с врачом! https://medmafia.ru/