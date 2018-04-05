В этом посте мы подготовили для вас инструкции, как приготовить желчегонные отвары.

У многих людей хоть раз в жизни случался застой желчи. Он сопровождается болями в правом подреберье, горьковатым привкусом во рту. Человек не переносит жирную пищу и мучается частыми запорами. Хорошо, что у многих целебных трав желчегонный эффект. Если употреблять отвары на основе таких трав, то это будет прекрасная профилактика и лечение застоя желчи.

Как приготовить и употреблять желчегонный отвар:

Рецепт №1: смешиваем одну чайную ложку (либо один фильтр-пакет) перечной мяты и чайную ложку шиповника. Заливаем это всё 200 мл кипятка. Даём настояться полчаса, после — процеживаем и пьём за полчаса до еды.

Рецепт №2: Смешиваем столовую ложку зверобоя, столовую ложку кукурузных рыльцев и столовую ложку толокнянки. Эту смесь заливаем 2 л кипятка, доводим до кипения и держим на сильном огне как минимум 10 минут. Далее снимаем с плиты и настаиваем 40 мин. Принимаем такой отвар по 200 мл за полчаса до приёма пищи.

Рецепт №3: Смешиваем одну столовую ложку цветов ромашки со столовой ложкой травы душицы. Заливаем их кипятком (1 л), настаиваем в течение получаса. Процеживаем и пьём по 200 мл три раза в день за полчаса до еды.

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