Магазины и рядом не стоят. ТРИ вида вкусного домашнего мороженого за 5 минут

Когда на улице становится тепло и даже жарко, спрос на какой холодный и такой вкусный десерт несомненно растет? Конечно, мороженное! Однако мы живем в такое время, когда от состава многих продуктов, вернее от количества всевозможных добавок и усилителей вкуса в них, нередко приходишь в ужас. И мороженное, увы, не стало исключением. Этот десерт можно довольно просто сделать и самостоятельно, и вы всегда будете знать, что в составе.

Вот лишь несколько простых, но очень вкусных рецептов.

Крем-брюле с орешками

Многим это мороженное по вкусу также напоминает шоколад «Сникерс».

Вам потребуются:

сметана ( 25% ) — 350 г;

вареная сгущенка — 250 г;

орехи — горсть

В чашу выкладываем сметану, чем жирнее, тем лучше, и варенную сгущенку. Взбиваем миксером до однородности. Затем добавляем колотые орехи по вкусу, хорошо все перемешиваем и отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа до состояния мягкого мороженного или на ночь — до состояния твердого.

За счет жирной сметаны никаких кристалликов в мороженном быть не должно.

Фруктово-ягодное мороженное

Это мороженное можно назвать диетическим, а если убрать ряженку, то и постным!

Вам потребуются:

бананы (замороженные) — 2 шт.;

смородина (замороженная) — 200 г;

ряженка — 0.5 стакана;

сахарная пудра — 2-3 ст.л.

Предварительно необходимо заморозить банан. Для этого режем его на небольшие кусочки, можно кубиками, можно пластинками. Выкладываем ровным слоем, например, на доску и отправляем в морозилку примерно на 1 час. Бананы лучше всего брать спелые, так как они слаще и мягче.

Замерзшие бананы перекладываем в блендер, добавляем к ним также мороженную ягоду, ряженку и сахарную пудру по вкусу, перемалываем их до однородности. Долго взбивать не нужно, так как от этого мороженное начинает нагреваться и таять. Готово!

Шоколадно-сливочное мороженное

И наконец практически классическое шоколадное мороженное!

Вам потребуются:

сливки ( 33% ) — 200 мл;

бананы (замороженные) — 2 шт.;

какао — 2 ч.л.;

сгущенка вареная — 150 г

Чтобы сделать мороженное менее калорийным, часть сливок заменим бананами. Также берем предварительно замороженные бананы и перемалываем их вместе с варенной сгущенкой. Аккуратно вмешиваем в бананы жирные сливки и готово! Можно его немного подморозить, а можно есть и таким, мягким.

Как вы видите, банановая основа довольна универсальна, поэтому не бойтесь экспериментировать с добавками, будь то орехи, джемы, печенье или что-либо другое!

А ниже вы можете осмотреть видео о том, как приготовить вкусное домашнее мороженое самостоятельно. Своими руками.