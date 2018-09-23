Мед с куркумой: самый мощный антибиотик в мире, который даже доктора не смогли объяснить

Одной из наиболее широко используемых специй в настоящее время является куркума.

Люди в основном используют ее на кухне из-за ее уникального вкуса, но она также использовалась в альтернативной медицине на протяжении многих веков. Ее цвет уникален.

Люди в основном используют ее для проблем с пищеварением, ран, проблем с желудком, незначительных порезов и мышечных вывихов.

Мед с куркумой: врачи не могут объяснить силу!

Многочисленные научные исследования подтвердили преимущества, которые куркума оказывает на наше здоровье. Специя содержит активное соединение, называемое куркумин, которое может уменьшить воспаление, но также лечить многие проблемы с пищеварением. По мнению некоторых экспертов, куркумин может также помочь людям предотвратить рак.

Он полон противогрибковых и антибактериальных свойств, которые могут помочь нам в борьбе с многочисленными различными бактериями. Исследования утверждают, что куркумин может помочь клеткам выживать при сильном воспалении.

Он также защищает ДНК. Он оказывает влияние на 700 генов в нашем организме и лечит более 160 проблем со здоровьем. Его противовоспалительные свойства могут помочь нам лечить такие состояния, как остеоартрит.

Многие эксперты утверждают, что куркума может помочь нам лечить проблемы с печенью, проблемы с дыханием, аутоиммунные расстройства и неврологические проблемы. Она содержит соединение, называемое турмероном, которое может даже служить естественным средством против болезни Альцгеймера.

Он может усилить функцию нашего мозга, восстановить клетки мозга и подавить накопление бета-амилоидной бляшки в мозге. Это считается одним из основных факторов болезни Альцгеймера.

Очень сильные антиоксидантные и противовоспалительные свойства, присущие куркуме, могут помочь в лечении многих видов рака, таких как: рак желудка, груди, легких, печени и толстой кишки. Она имеет лучший эффект, чем химиотерапия, так как она оставляет здоровые клетки нетронутыми, пока влияет на злокачественные клетки.

Куркума имеет улучшенный эффект, когда она сочетается с медом.

Эта комбинация может помочь вам в борьбе с многочисленными бактериями, вы будете выращивать много полезных бактерий в кишечнике и т. д. Взгляните на процесс подготовки!

Ингредиенты:

— 1 столовая ложка порошкообразной куркумы

— 100 гр. меда

Приготовление:

Смешайте эти ингредиенты в стеклянной банке. Принимайте по 1 чайной ложке этого средства каждый час, если у вас простуда или грипп. На второй день принимайте по 1 чайной ложке этого средства каждые 2 часа. Принимать ту же дозировку 3 раза на следующий день.

Удостоверьтесь, что вы не проглотите смесь немедленно! Она должна медленно таять в вашем рту. Объедините ее с чашкой чая, чтобы получить оптимальные результаты.