Помидоры в желе на зиму «Обалденные» без стерилизации на литровую банку


Существует масса вариантов, что сделать из помидор на зиму. Самый необычный из них – обалденные помидорки на зиму в желе без стерилизации. В качестве загустителя будет необходимо использовать желе (обычный желатин в порошке, который можно приобрести в любом магазине).

РЕЦЕПТЫ

Базовые ингредиенты – помидорчики и любые другие свежие овощи. Важно не забыть про специи и ароматный чесночок. Без них консервация получится пресной и без ярко выраженного вкуса.

Самое главное – это выбрать подходящие помидорки. Но обо всем поподробнее.

Как законсервировать цельные помидоры в желе

Помидоры в желе на зиму «Обалденные» без стерилизации на литровую банку

Чтобы удивить гостей цельными помидорками в желе, необходимо выбрать самые мелкие томаты. Желательно, чтобы овощи были одного размера. Они будут очень оригинально смотреться на праздничном столе.

  • 1 килограмм помидорчиков.
  • Перец горошком (по десять штук на банку).
  • Лаврушка.
  • Чесночок (по одному зубчику на банку).
  • 1 литр очищенной воды.
  • 4 столовых ложки сахара.
  • 2 столовых ложки соли.
  • 20 грамм желатина.
  • 2 столовых ложки уксуса.

Далее согласно рецепту помидор в желе на зиму без стерилизации действуют следующим образом:

  1. Желатин смешивают с водой и оставляют на сорок минут (более подробная инструкция представлена на упаковке).
  2. Чесночок нарезают тонкими пластинами.
  3. Помидорчики прокалывают с помощью зубочисток.
  4. На дно баночек кладут перец горошком и лавровый лист.
  5. Затем укладывают первый слой помидор, затем – укроп, петрушка, чеснок.
  6. Слои повторяют вплоть до заполнения баночки.
  7. В воде растворяют уксус, соль и сахар.
  8. Ставят на огонь.
  9. Кипят и снимают с огня.
  10. Добавляют постепенно желатин, помешивая маринад.

Готовый маринад разливают по баночкам и закупоривают помидоры. Банки вплоть до остывания хранят вниз крышками под теплым одеялом или полотенцем.

Помидоры в желе со сладким перцем

  • Помидоры – 1,8 кг.
  • Перец сладкий – 4 шт.
  • Чеснок – 1 гол.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Желатин – 6 ст. л.
  • Соль – 70 гр.
  • Сахарный песок – 30 гр (1 ст. л. с верхом).
  • Уксус 9-% — 6 ст. л.
  • Горошки черного перца – 8 шт.
  • Гвоздика – 4 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Семена укропа – по вкусу.
  1. Желатин залейте теплой водой;
  2. Помидоры порежьте на кусочки: мелкие — пополам, крупные – на четыре — шесть частей;
  3. Очистите лук и чеснок от сухих чешуй, перец – от семян;
  4. Нашинкуйте перец брусочками, лук – колечками, чеснок – пластинками;
  5. Уложите подготовленные овощи в простерилизованные банки слоями;
  6. Добавьте в банки уксус – по 3 столовой ложки;
  7. 2,5 литра воды доведите до кипения, добавьте соль, сахар, разбухший желатин и специи;
  8. Прокипятите еще 5 минут;
  9. Осторожно залейте кипящий рассол в банки как можно полнее;
  10. Простерилизуйте банки 10 мин., закатайте;
  11. Получается 2 банки емкостью три литра. Пробовать заготовку можно через месяц. Но лучше сохранить до зимы, тогда она становится еще вкуснее.

Помидоры заливные с луком

Помидоры в желе на зиму «Обалденные» без стерилизации на литровую банку

Ингредиенты ( на 1 л банку):

  • Помидоры зрелые – сколько войдет в банку;
  • Лук репчатый – 1 крупная луковица;
  • Желатин – 10 гр;
  • Сахар – 50 гр;
  • Соль – 60 гр;
  • Вода – 1 л;
  • Лавровый лист – 1 листик;
  • Перец душистый (горошком) – 2 – 3 шт.
  1. Спелые помидоры опустить на 2 минуты в крутой кипяток, остудить в холодной воде;
  2. Порезать кружочками толщиной 2 см;
  3. На дно стерильной банки положить лавровый лист, на него — порезанные томаты;
  4. Плотно заполнить банку по плечики. Сверху помидоров – нарезанный лук;
  5. Приготовить маринад, положив в него перец;
  6. Добавить в него растворенный желатин;
  7. Прокипятить 3 мин., залить в банку с помидорами доверху;
  8. Пастеризовать литровую банку в течение 30 мин;
  9. Закатать.

Каждой хозяйке хочется, чтобы ее заготовки на зиму были не только вкусными, но и сохраняли как можно больше витаминов.

Приведенный далее рецепт поможет законсервировать помидоры в желатине, не прибегая к стерилизации.

Помидоры в желе по-русски

Рецепт рассчитан на банку емкостью 2 литра.

  • Помидоры – 2,2 кг.;
  • Чеснок – 1 средняя головка;
  • Желатин – 10 гр.;
  • Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.;
  • Перец черный – 5- 6 горошин;
  • Соль – 40 гр.;
  • Сахар – 130 гр.;
  • Вода – 1 литр;
  • Гвоздика – 3 шт.;
  • Веточки петрушки – 1 небольшой пучок.
  1. Высыпать желатин в 200 – граммовый стакан, залить теплой водой до набухания;
  2. Чеснок очистить, разрезать зубки вдоль на несколько частей;
  3. Веточки петрушки хорошо промыть в теплой воде, порезать крупно;
  4. Помидоры вымыть, удалить плодоножку, надрезать каждую со стороны плодоножки;
  5. Вложить в разрез кусочек зубчика чеснока;
  6. Плотно уложить помидоры в банку, пересыпая нарезанной петрушкой;
  7. Вскипятить воду, залить горячей томаты в банке, выдержать 10 минут;
  8. Одновременно надо приготовить маринад;
  9. Вскипятить воду, добавить специи, соль, сахар, желатин, держать при 100 градусах 10 минут;
  10. Слить воду из банки, добавить уксусную эссенцию и немедленно залить кипящим маринадом;
  11. Закатать помидоры в желатине стерилизованными крышками, укутать в одеяло до остывания.

Помидорки при этом способе консервирования получаются очень вкусными, нежными, чуть сладковатыми. Да и желе с петрушкой в суровую зиму съедается все без остатка. И еще совет – брать для этой закрутки мелкие сорта помидоров или черри. Такая баночка с помидорами в желатине выглядит очень аппетитно!

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