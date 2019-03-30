Помидоры в желе на зиму «Обалденные» без стерилизации на литровую банку

Существует масса вариантов, что сделать из помидор на зиму. Самый необычный из них – обалденные помидорки на зиму в желе без стерилизации. В качестве загустителя будет необходимо использовать желе (обычный желатин в порошке, который можно приобрести в любом магазине).
РЕЦЕПТЫ
Базовые ингредиенты – помидорчики и любые другие свежие овощи. Важно не забыть про специи и ароматный чесночок. Без них консервация получится пресной и без ярко выраженного вкуса.
Самое главное – это выбрать подходящие помидорки. Но обо всем поподробнее.
Как законсервировать цельные помидоры в желе
Чтобы удивить гостей цельными помидорками в желе, необходимо выбрать самые мелкие томаты. Желательно, чтобы овощи были одного размера. Они будут очень оригинально смотреться на праздничном столе.
- 1 килограмм помидорчиков.
- Перец горошком (по десять штук на банку).
- Лаврушка.
- Чесночок (по одному зубчику на банку).
- 1 литр очищенной воды.
- 4 столовых ложки сахара.
- 2 столовых ложки соли.
- 20 грамм желатина.
- 2 столовых ложки уксуса.
Далее согласно рецепту помидор в желе на зиму без стерилизации действуют следующим образом:
- Желатин смешивают с водой и оставляют на сорок минут (более подробная инструкция представлена на упаковке).
- Чесночок нарезают тонкими пластинами.
- Помидорчики прокалывают с помощью зубочисток.
- На дно баночек кладут перец горошком и лавровый лист.
- Затем укладывают первый слой помидор, затем – укроп, петрушка, чеснок.
- Слои повторяют вплоть до заполнения баночки.
- В воде растворяют уксус, соль и сахар.
- Ставят на огонь.
- Кипят и снимают с огня.
- Добавляют постепенно желатин, помешивая маринад.
Готовый маринад разливают по баночкам и закупоривают помидоры. Банки вплоть до остывания хранят вниз крышками под теплым одеялом или полотенцем.
Помидоры в желе со сладким перцем
- Помидоры – 1,8 кг.
- Перец сладкий – 4 шт.
- Чеснок – 1 гол.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Желатин – 6 ст. л.
- Соль – 70 гр.
- Сахарный песок – 30 гр (1 ст. л. с верхом).
- Уксус 9-% — 6 ст. л.
- Горошки черного перца – 8 шт.
- Гвоздика – 4 шт.
- Лавровый лист – 4 шт.
- Семена укропа – по вкусу.
- Желатин залейте теплой водой;
- Помидоры порежьте на кусочки: мелкие — пополам, крупные – на четыре — шесть частей;
- Очистите лук и чеснок от сухих чешуй, перец – от семян;
- Нашинкуйте перец брусочками, лук – колечками, чеснок – пластинками;
- Уложите подготовленные овощи в простерилизованные банки слоями;
- Добавьте в банки уксус – по 3 столовой ложки;
- 2,5 литра воды доведите до кипения, добавьте соль, сахар, разбухший желатин и специи;
- Прокипятите еще 5 минут;
- Осторожно залейте кипящий рассол в банки как можно полнее;
- Простерилизуйте банки 10 мин., закатайте;
- Получается 2 банки емкостью три литра. Пробовать заготовку можно через месяц. Но лучше сохранить до зимы, тогда она становится еще вкуснее.
Помидоры заливные с луком
Ингредиенты ( на 1 л банку):
- Помидоры зрелые – сколько войдет в банку;
- Лук репчатый – 1 крупная луковица;
- Желатин – 10 гр;
- Сахар – 50 гр;
- Соль – 60 гр;
- Вода – 1 л;
- Лавровый лист – 1 листик;
- Перец душистый (горошком) – 2 – 3 шт.
- Спелые помидоры опустить на 2 минуты в крутой кипяток, остудить в холодной воде;
- Порезать кружочками толщиной 2 см;
- На дно стерильной банки положить лавровый лист, на него — порезанные томаты;
- Плотно заполнить банку по плечики. Сверху помидоров – нарезанный лук;
- Приготовить маринад, положив в него перец;
- Добавить в него растворенный желатин;
- Прокипятить 3 мин., залить в банку с помидорами доверху;
- Пастеризовать литровую банку в течение 30 мин;
- Закатать.
Каждой хозяйке хочется, чтобы ее заготовки на зиму были не только вкусными, но и сохраняли как можно больше витаминов.
Приведенный далее рецепт поможет законсервировать помидоры в желатине, не прибегая к стерилизации.
Помидоры в желе по-русски
Рецепт рассчитан на банку емкостью 2 литра.
- Помидоры – 2,2 кг.;
- Чеснок – 1 средняя головка;
- Желатин – 10 гр.;
- Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.;
- Перец черный – 5- 6 горошин;
- Соль – 40 гр.;
- Сахар – 130 гр.;
- Вода – 1 литр;
- Гвоздика – 3 шт.;
- Веточки петрушки – 1 небольшой пучок.
- Высыпать желатин в 200 – граммовый стакан, залить теплой водой до набухания;
- Чеснок очистить, разрезать зубки вдоль на несколько частей;
- Веточки петрушки хорошо промыть в теплой воде, порезать крупно;
- Помидоры вымыть, удалить плодоножку, надрезать каждую со стороны плодоножки;
- Вложить в разрез кусочек зубчика чеснока;
- Плотно уложить помидоры в банку, пересыпая нарезанной петрушкой;
- Вскипятить воду, залить горячей томаты в банке, выдержать 10 минут;
- Одновременно надо приготовить маринад;
- Вскипятить воду, добавить специи, соль, сахар, желатин, держать при 100 градусах 10 минут;
- Слить воду из банки, добавить уксусную эссенцию и немедленно залить кипящим маринадом;
- Закатать помидоры в желатине стерилизованными крышками, укутать в одеяло до остывания.
Помидорки при этом способе консервирования получаются очень вкусными, нежными, чуть сладковатыми. Да и желе с петрушкой в суровую зиму съедается все без остатка. И еще совет – брать для этой закрутки мелкие сорта помидоров или черри. Такая баночка с помидорами в желатине выглядит очень аппетитно!