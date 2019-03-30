Помидоры в желе на зиму «Обалденные» без стерилизации на литровую банку

Существует масса вариантов, что сделать из помидор на зиму. Самый необычный из них – обалденные помидорки на зиму в желе без стерилизации. В качестве загустителя будет необходимо использовать желе (обычный желатин в порошке, который можно приобрести в любом магазине).

РЕЦЕПТЫ

Базовые ингредиенты – помидорчики и любые другие свежие овощи. Важно не забыть про специи и ароматный чесночок. Без них консервация получится пресной и без ярко выраженного вкуса.

Самое главное – это выбрать подходящие помидорки. Но обо всем поподробнее.

Как законсервировать цельные помидоры в желе

Чтобы удивить гостей цельными помидорками в желе, необходимо выбрать самые мелкие томаты. Желательно, чтобы овощи были одного размера. Они будут очень оригинально смотреться на праздничном столе.

1 килограмм помидорчиков.

Перец горошком (по десять штук на банку).

Лаврушка.

Чесночок (по одному зубчику на банку).

1 литр очищенной воды.

4 столовых ложки сахара.

2 столовых ложки соли.

20 грамм желатина.

2 столовых ложки уксуса.

Далее согласно рецепту помидор в желе на зиму без стерилизации действуют следующим образом:

Желатин смешивают с водой и оставляют на сорок минут (более подробная инструкция представлена на упаковке). Чесночок нарезают тонкими пластинами. Помидорчики прокалывают с помощью зубочисток. На дно баночек кладут перец горошком и лавровый лист. Затем укладывают первый слой помидор, затем – укроп, петрушка, чеснок. Слои повторяют вплоть до заполнения баночки. В воде растворяют уксус, соль и сахар. Ставят на огонь. Кипят и снимают с огня. Добавляют постепенно желатин, помешивая маринад.

Готовый маринад разливают по баночкам и закупоривают помидоры. Банки вплоть до остывания хранят вниз крышками под теплым одеялом или полотенцем.

Помидоры в желе со сладким перцем

Помидоры – 1,8 кг.

Перец сладкий – 4 шт.

Чеснок – 1 гол.

Лук репчатый – 4 шт.

Желатин – 6 ст. л.

Соль – 70 гр.

Сахарный песок – 30 гр (1 ст. л. с верхом).

Уксус 9-% — 6 ст. л.

Горошки черного перца – 8 шт.

Гвоздика – 4 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Семена укропа – по вкусу.

Желатин залейте теплой водой; Помидоры порежьте на кусочки: мелкие — пополам, крупные – на четыре — шесть частей; Очистите лук и чеснок от сухих чешуй, перец – от семян; Нашинкуйте перец брусочками, лук – колечками, чеснок – пластинками; Уложите подготовленные овощи в простерилизованные банки слоями; Добавьте в банки уксус – по 3 столовой ложки; 2,5 литра воды доведите до кипения, добавьте соль, сахар, разбухший желатин и специи; Прокипятите еще 5 минут; Осторожно залейте кипящий рассол в банки как можно полнее; Простерилизуйте банки 10 мин., закатайте; Получается 2 банки емкостью три литра. Пробовать заготовку можно через месяц. Но лучше сохранить до зимы, тогда она становится еще вкуснее.

Помидоры заливные с луком

Ингредиенты ( на 1 л банку):

Помидоры зрелые – сколько войдет в банку;

Лук репчатый – 1 крупная луковица;

Желатин – 10 гр;

Сахар – 50 гр;

Соль – 60 гр;

Вода – 1 л;

Лавровый лист – 1 листик;

Перец душистый (горошком) – 2 – 3 шт.

Спелые помидоры опустить на 2 минуты в крутой кипяток, остудить в холодной воде; Порезать кружочками толщиной 2 см; На дно стерильной банки положить лавровый лист, на него — порезанные томаты; Плотно заполнить банку по плечики. Сверху помидоров – нарезанный лук; Приготовить маринад, положив в него перец; Добавить в него растворенный желатин; Прокипятить 3 мин., залить в банку с помидорами доверху; Пастеризовать литровую банку в течение 30 мин; Закатать.

Каждой хозяйке хочется, чтобы ее заготовки на зиму были не только вкусными, но и сохраняли как можно больше витаминов.

Приведенный далее рецепт поможет законсервировать помидоры в желатине, не прибегая к стерилизации.

Помидоры в желе по-русски

Рецепт рассчитан на банку емкостью 2 литра.

Помидоры – 2,2 кг.;

Чеснок – 1 средняя головка;

Желатин – 10 гр.;

Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.;

Перец черный – 5- 6 горошин;

Соль – 40 гр.;

Сахар – 130 гр.;

Вода – 1 литр;

Гвоздика – 3 шт.;

Веточки петрушки – 1 небольшой пучок.

Высыпать желатин в 200 – граммовый стакан, залить теплой водой до набухания; Чеснок очистить, разрезать зубки вдоль на несколько частей; Веточки петрушки хорошо промыть в теплой воде, порезать крупно; Помидоры вымыть, удалить плодоножку, надрезать каждую со стороны плодоножки; Вложить в разрез кусочек зубчика чеснока; Плотно уложить помидоры в банку, пересыпая нарезанной петрушкой; Вскипятить воду, залить горячей томаты в банке, выдержать 10 минут; Одновременно надо приготовить маринад; Вскипятить воду, добавить специи, соль, сахар, желатин, держать при 100 градусах 10 минут; Слить воду из банки, добавить уксусную эссенцию и немедленно залить кипящим маринадом; Закатать помидоры в желатине стерилизованными крышками, укутать в одеяло до остывания.

Помидорки при этом способе консервирования получаются очень вкусными, нежными, чуть сладковатыми. Да и желе с петрушкой в суровую зиму съедается все без остатка. И еще совет – брать для этой закрутки мелкие сорта помидоров или черри. Такая баночка с помидорами в желатине выглядит очень аппетитно!