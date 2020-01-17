Рецепт пирога на сметане

Пирог получается очень нежным и мягким, воздушным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
— яйца, 3 шт;
— сахар, 180 г;
— мука, 130 г;
— сметана, 1 стакан;
— ванильный сахар по вкусу;
— разрыхлитель, 1 ч.л;
— орехи и изюм, 150 г.
Процесс приготовления
Взбиваем яйца в пенную массу, потом добавляем сахар и взбиваем все до стойкой и густой массы.
В эту массу добавляем сметану, ванилин и разрыхлитель.
Муку просеиваем и всыпаем частями в тесто, хорошо взбиваем.
По желанию в тесто можно добавить изюм и измельченные орехи.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог 40 минут.