Рецепт пирога на сметане

Пирог получается очень нежным и мягким, воздушным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— яйца, 3 шт;

— сахар, 180 г;

— мука, 130 г;

— сметана, 1 стакан;

— ванильный сахар по вкусу;

— разрыхлитель, 1 ч.л;

— орехи и изюм, 150 г.

Процесс приготовления

Взбиваем яйца в пенную массу, потом добавляем сахар и взбиваем все до стойкой и густой массы.

В эту массу добавляем сметану, ванилин и разрыхлитель.

Муку просеиваем и всыпаем частями в тесто, хорошо взбиваем.

По желанию в тесто можно добавить изюм и измельченные орехи.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог 40 минут.