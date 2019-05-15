Нашла на просторах Ютуба вот такой замечательный рецептик и вспомнилось мне, что моя соседка готовила раньше такой салат. Очень даже достойная вещь.

Продукты:

Баклажаны — 2 кг

Перец сладкий — 1 кг

Морковь — 0,5 кг

Для соуса:

Помидоры — 1,5 кг

Чеснок — 200 гр

Перец горький — 1шт

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Масло растительное — 0,5 литра

Сахар — 150 гр

Соль — 50 гр

Уксус 9% — 100 гр

Как приготовить салат «Бакат»:

Баклажаны нарезать мелкими кубиками. Сладкий перец нарезать полукольцами или мельче. Морковь потереть на крупной терке. Готовим соус: Помидоры перекрутить на мясорубке. Чеснок подавить через пресс. Горькую перчинку потереть на терке. Пучки зелени порезать.

Все смешать в большой кастрюле, добавить растительное масло, соль, сахар, уксус. Поставить на огонь. Когда соус закипит, положить подготовленные овощи. Варить 50-60 минут. Закатать в горячие стерилизованные банки. Банки перевернуть. Можно укутать до остывания. Получается 7 банок по 0,75 л.

Приятного аппетита!