Салат «Бакат»


Нашла на просторах Ютуба вот такой замечательный рецептик и вспомнилось мне, что моя соседка готовила раньше такой салат. Очень даже достойная вещь.

Салат «Бакат»

Продукты:

  • Баклажаны — 2 кг
  • Перец сладкий — 1 кг
  • Морковь — 0,5 кг

Для соуса:

  • Помидоры — 1,5 кг
  • Чеснок — 200 гр
  • Перец горький — 1шт
  • Укроп — 1 пучок
  • Петрушка — 1 пучок
  • Масло растительное — 0,5 литра
  • Сахар — 150 гр
  • Соль — 50 гр
  • Уксус 9% — 100 гр

Как приготовить салат «Бакат»:

  1. Баклажаны нарезать мелкими кубиками. Сладкий перец нарезать полукольцами или мельче. Морковь потереть на крупной терке.
  2. Готовим соус:
  3. Помидоры перекрутить на мясорубке. Чеснок подавить через пресс. Горькую перчинку потереть на терке. Пучки зелени порезать.
    Все смешать в большой кастрюле, добавить растительное масло, соль, сахар, уксус. Поставить на огонь.
  4. Когда соус закипит, положить подготовленные овощи. Варить 50-60 минут. Закатать в горячие стерилизованные банки. Банки перевернуть. Можно укутать до остывания. Получается 7 банок по 0,75 л.

Приятного аппетита!

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