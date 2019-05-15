Нашла на просторах Ютуба вот такой замечательный рецептик и вспомнилось мне, что моя соседка готовила раньше такой салат. Очень даже достойная вещь.
Продукты:
- Баклажаны — 2 кг
- Перец сладкий — 1 кг
- Морковь — 0,5 кг
Для соуса:
- Помидоры — 1,5 кг
- Чеснок — 200 гр
- Перец горький — 1шт
- Укроп — 1 пучок
- Петрушка — 1 пучок
- Масло растительное — 0,5 литра
- Сахар — 150 гр
- Соль — 50 гр
- Уксус 9% — 100 гр
Как приготовить салат «Бакат»:
- Баклажаны нарезать мелкими кубиками. Сладкий перец нарезать полукольцами или мельче. Морковь потереть на крупной терке.
- Готовим соус:
- Помидоры перекрутить на мясорубке. Чеснок подавить через пресс. Горькую перчинку потереть на терке. Пучки зелени порезать.
Все смешать в большой кастрюле, добавить растительное масло, соль, сахар, уксус. Поставить на огонь.
- Когда соус закипит, положить подготовленные овощи. Варить 50-60 минут. Закатать в горячие стерилизованные банки. Банки перевернуть. Можно укутать до остывания. Получается 7 банок по 0,75 л.
Приятного аппетита!