САЛАТ, КОТОРЫЙ ВКУСНЕЕ, ЧЕМ «ОЛИВЬЕ». САЛАТ «МАШЕРОВСКИЙ»

Достойный праздника!

Такой салатик достойный конкурент «Оливье» на праздничном столе. Он очень интересный по вкусу и сытный!

Ингредиенты:

грибы маринованные (опята, шампиньоны) — 350 г

куриное филе — 300 г

яйца вареные — 3 шт.

лук — 2 шт.

морковь — 2 шт.

огурец соленый — 2 шт.

майонез — 2 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Подробное приготовление салата смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!