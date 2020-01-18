САЛАТ, КОТОРЫЙ ВКУСНЕЕ, ЧЕМ «ОЛИВЬЕ». САЛАТ «МАШЕРОВСКИЙ»


 

 

САЛАТ, КОТОРЫЙ ВКУСНЕЕ, ЧЕМ «ОЛИВЬЕ». САЛАТ «МАШЕРОВСКИЙ»
Достойный праздника!
Такой салатик достойный конкурент «Оливье» на праздничном столе. Он очень интересный по вкусу и сытный!
Ингредиенты:
  • грибы маринованные (опята, шампиньоны) — 350 г
  • куриное филе — 300 г
  • яйца вареные — 3 шт.
  • лук — 2 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • огурец соленый — 2 шт.
  • майонез — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу
Подробное приготовление салата смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!

 

Для вас БОНУС!!!!

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