САЛАТ, КОТОРЫЙ ВКУСНЕЕ, ЧЕМ «ОЛИВЬЕ». САЛАТ «МАШЕРОВСКИЙ»
Достойный праздника!
Такой салатик достойный конкурент «Оливье» на праздничном столе. Он очень интересный по вкусу и сытный!
Ингредиенты:
- грибы маринованные (опята, шампиньоны) — 350 г
- куриное филе — 300 г
- яйца вареные — 3 шт.
- лук — 2 шт.
- морковь — 2 шт.
- огурец соленый — 2 шт.
- майонез — 2 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
Подробное приготовление салата смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!
Для вас БОНУС!!!!