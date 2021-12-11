Свеклу для рулета «Карнавального» запекаю целиком в духовке, феерическое блюдо для новогодней ночи готовится мгновенно

Лаваш — универсальный продукт для закусок, выпечки и даже десертов. Блюда из лаваша — всегда желанные гости на кухнях занятых хозяек. А если они необычные и выигрышные внешне, то такой рецепт непременно стоит записать и держать как можно ближе. Скоро же праздники! Встречайте, трехцветный рулет из лаваша с плавленым сыром, яйцами, свеклой и морковью.
Рулет из лаваша с плавленым сыром
Ингредиенты
- 1 упаковка лаваша со шпинатом (можно и обычный)
- 1 ст. л. майонеза
Ингредиенты для начинки № 1
- 1 морковь
- 1 плавленый сырок
- соль по вкусу
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. майонеза
Ингредиенты для начинки № 2
- 1 свекла
- 1 плавленый сырок
- соль по вкусу
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. майонеза
Ингредиенты для начинки № 3
- 1 яйцо
- 1 плавленый сырок
- соль по вкусу
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. майонеза
Приготовление
- Отвари овощи. Свари вкрутую яйцо.
- Натри яйцо на крупной терке.
- На такой же терке морковь и свеклу.
- Разложи морковь, свеклу и яйцо по отдельным тарелкам.
- Натри в каждую на крупной терке один сырок.
- Добавь в каждую тарелку пропущенный через пресс зубчик чеснока и ложку майонеза. При необходимости немного посоли. Перемешай содержимое всех трех тарелок до однородности.
- Начинка готова. Теперь займись лавашем.
- Разрежь большой кусок пополам. Одну прямоугольную часть разрежь на 3 квадратных меньшего размера.
- Распредели начинку с морковью по первой квадратной заготовке. Не доходи 1 см до краев. Затем сверни лаваш с начинкой рулетом и отложи в сторону.
- Повтори ту же процедуру со свекольной и яичной начинкой.
- Теперь смажь майонезом большой кусок лаваша. Выложи на него два рулета с начинкой. Третий положи сверху между ними.
- Плотно сверни прямоугольный лаваш с рулетами внутри.
- Оберни в несколько слоев пищевой пленки и отправь на 5 часов в холодильник.
- Готовый рулет нарезай небольшими кусочками и подавай к столу.
- Приятного аппетита и веселых праздников!
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