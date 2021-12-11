Свеклу для рулета «Карнавального» запекаю целиком в духовке, феерическое блюдо для новогодней ночи готовится мгновенно


Лаваш — универсальный продукт для закусок, выпечки и даже десертов. Блюда из лаваша — всегда желанные гости на кухнях занятых хозяек. А если они необычные и выигрышные внешне, то такой рецепт непременно стоит записать и держать как можно ближе. Скоро же праздники! Встречайте, трехцветный рулет из лаваша с плавленым сыром, яйцами, свеклой и морковью.

рулет из лаваша с плавленым сыром

Рулет из лаваша с плавленым сыром

Ингредиенты

  • 1 упаковка лаваша со шпинатом (можно и обычный)
  • 1 ст. л. майонеза

Ингредиенты для начинки № 1

  • 1 морковь
  • 1 плавленый сырок
  • соль по вкусу
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. майонеза

Ингредиенты для начинки № 2

  • 1 свекла
  • 1 плавленый сырок
  • соль по вкусу
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. майонеза

Ингредиенты для начинки № 3

  • 1 яйцо
  • 1 плавленый сырок
  • соль по вкусу
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. майонеза

Приготовление

  1. Отвари овощи. Свари вкрутую яйцо.
  2. Натри яйцо на крупной терке.
  3. На такой же терке морковь и свеклу.
    рулет из лаваша с плавленым сыром
  4. Разложи морковь, свеклу и яйцо по отдельным тарелкам.
  5. Натри в каждую на крупной терке один сырок.
  6. Добавь в каждую тарелку пропущенный через пресс зубчик чеснока и ложку майонеза. При необходимости немного посоли. Перемешай содержимое всех трех тарелок до однородности.
    рулет из лаваша с плавленым сыром
  7. Начинка готова. Теперь займись лавашем.
  8. Разрежь большой кусок пополам. Одну прямоугольную часть разрежь на 3 квадратных меньшего размера.
    рулет из лаваша с плавленым сыром
  9. Распредели начинку с морковью по первой квадратной заготовке. Не доходи 1 см до краев. Затем сверни лаваш с начинкой рулетом и отложи в сторону.
    рулет из лаваша с плавленым сыром
  10. Повтори ту же процедуру со свекольной и яичной начинкой.
    рулет из лаваша с плавленым сыром
  11. Теперь смажь майонезом большой кусок лаваша. Выложи на него два рулета с начинкой. Третий положи сверху между ними.
    рулет из лаваша с плавленым сыром
  12. Плотно сверни прямоугольный лаваш с рулетами внутри.
    рулет из лаваша с плавленым сыром
  13. Оберни в несколько слоев пищевой пленки и отправь на 5 часов в холодильник.
  14. Готовый рулет нарезай небольшими кусочками и подавай к столу.
  15. Приятного аппетита и веселых праздников!

Некоторые хозяйки почему-то пренебрегают блюдами из печени. А ведь это полезный и очень нужный нашему организму продукт. «Так Просто!» предлагает тебе приготовить печеночный рулет с маслом. Пикантная сливочная начинка дополняет вкус нежной печеночной массы и делает его совершенно неповторимым.

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