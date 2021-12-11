Свеклу для рулета «Карнавального» запекаю целиком в духовке, феерическое блюдо для новогодней ночи готовится мгновенно

Лаваш — универсальный продукт для закусок, выпечки и даже десертов. Блюда из лаваша — всегда желанные гости на кухнях занятых хозяек. А если они необычные и выигрышные внешне, то такой рецепт непременно стоит записать и держать как можно ближе. Скоро же праздники! Встречайте, трехцветный рулет из лаваша с плавленым сыром, яйцами, свеклой и морковью.

Рулет из лаваша с плавленым сыром

Ингредиенты 1 упаковка лаваша со шпинатом (можно и обычный)

1 ст. л. майонеза

Ингредиенты для начинки № 1 1 морковь

1 плавленый сырок

соль по вкусу

1 зубчик чеснока

1 ст. л. майонеза

Ингредиенты для начинки № 2 1 свекла

1 плавленый сырок

соль по вкусу

1 зубчик чеснока

1 ст. л. майонеза

Ингредиенты для начинки № 3 1 яйцо

1 плавленый сырок

соль по вкусу

1 зубчик чеснока

1 ст. л. майонеза

Приготовление Отвари овощи. Свари вкрутую яйцо. Натри яйцо на крупной терке. На такой же терке морковь и свеклу.

Разложи морковь, свеклу и яйцо по отдельным тарелкам. Натри в каждую на крупной терке один сырок. Добавь в каждую тарелку пропущенный через пресс зубчик чеснока и ложку майонеза. При необходимости немного посоли. Перемешай содержимое всех трех тарелок до однородности.

Начинка готова. Теперь займись лавашем. Разрежь большой кусок пополам. Одну прямоугольную часть разрежь на 3 квадратных меньшего размера.

Распредели начинку с морковью по первой квадратной заготовке. Не доходи 1 см до краев. Затем сверни лаваш с начинкой рулетом и отложи в сторону.

Повтори ту же процедуру со свекольной и яичной начинкой.

Теперь смажь майонезом большой кусок лаваша. Выложи на него два рулета с начинкой. Третий положи сверху между ними.

Плотно сверни прямоугольный лаваш с рулетами внутри.

Оберни в несколько слоев пищевой пленки и отправь на 5 часов в холодильник. Готовый рулет нарезай небольшими кусочками и подавай к столу. Приятного аппетита и веселых праздников!

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