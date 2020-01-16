ТЕПЕРЬ ПЕКУ ТАКОЙ ПИРОГ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ! ВСЕГО НУЖНО ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ!
Моя семья его обожает!
Ингредиенты:
— 1 стакан муки
— 1 стакан кефира
— 2 яйца
— 0.5 ч. ложка соли
— 1 ч. ложка соды
Начинка:
— 300 гр фарша
— 2-3 лук, порезать кубиками
— соль, перец — по вкусу
Приготовление:
В кефир добавляем соду и оставляем минут на 5. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
Выливаем половину теста в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой.
Выкладываем сырой фарш, смешанный с луком, приправы и выливаем на неё вторую половину теста.
Выпекаем при 170 С, около 40 минут. Приятного аппетита!