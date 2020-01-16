ТЕПЕРЬ ПЕКУ ТАКОЙ ПИРОГ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ! ВСЕГО НУЖНО ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ!

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Ингредиенты:

— 1 стакан муки

— 1 стакан кефира

— 2 яйца

— 0.5 ч. ложка соли

— 1 ч. ложка соды

Начинка:

— 300 гр фарша

— 2-3 лук, порезать кубиками

— соль, перец — по вкусу

Приготовление:

В кефир добавляем соду и оставляем минут на 5. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Выливаем половину теста в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой.

Выкладываем сырой фарш, смешанный с луком, приправы и выливаем на неё вторую половину теста.

Выпекаем при 170 С, около 40 минут. Приятного аппетита!