ТОРТ «ХАЛВА» — ТОРТ С ПОЛЬСКОГО САЙТА, БЕЗУМНО ВКУСНЫЙ

Готовить его совершенно не сложно! Но итог вас точно порадует!

Какао бисквит:

5 яиц

3/4 стакана сахара

2/3 стакана муки

1/3 чашки какао

Смешать муку и какао, просеять. Белки отделить от желтков, взбить белки в жесткие пики. В конце взбивания добавить сахар , ложку за ложкой, взбивая после каждого добавления. Добавить яичные желтки по одному, не прекращая взбивания.

Затем добавить муку и какао. Осторожно перемешать тесто, чтобы компоненты слились воедино.

Форм диаметром 23 см выстелить пергаментной бумагой (дно), не смазывать бока. Аккуратно вылить тесто. Выпекать при температуре 160 — 170 ° С в течение 35 — 40 минут или около того. Проверять сухой деревянной шпажкой.

Вынуть торт с духовки, охладить, разрезать на 2 пластины.

Корж Сезам:

4 белка

½ стакана сахара

½ столовые ложки картофельной муки(крахмал)

½ столовые ложки муки обычной

½ чайной ложки порошка для выпечки

150 гр семена кунжута

Белки взбить в жесткие пики постепенно добавляя сахар. Когда пена уже хорошо крепкая, добавить остальные ингредиенты. Вылить в форму для выпечки,застелив ее пергаментом. Выпекать при температуре 160 градусов около 30 минут.

Крем Халвовый:

1/2 литра молока

3 столовые ложки муки

2 столовые ложки кукурузного крахмала

1/2 стакана сахарной пудры

4 яичных желтка

1/2 стакана сливочного масла

около 200 г ванильная или арахисовая халва

Из перечисленных ингредиентов, кроме масла и халвы, приготовить пудинг: закипятить половину молока с сахаром, а во вторую половину влить взбитые желтки, всыпать муку, перемешать, чтобы не было комков, и влить медленно в кипящее молоко. Должен получиться густой пудинг. Когда пудинг приготовится, оставить его полностью остыть.

Масло растереть в пух, затем по ложке добавляйте халву, все время взбивая. Затем добавить холодный пудинг, все хорошо взбить. Попробуйте крем, если нужно добавьте сахар, так как все зависит от сладости халвы. Охладить крем.