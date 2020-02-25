ТОРТ «ХАЛВА» — ТОРТ С ПОЛЬСКОГО САЙТА, БЕЗУМНО ВКУСНЫЙ
Готовить его совершенно не сложно! Но итог вас точно порадует!
Какао бисквит:
- 5 яиц
- 3/4 стакана сахара
- 2/3 стакана муки
- 1/3 чашки какао
Смешать муку и какао, просеять. Белки отделить от желтков, взбить белки в жесткие пики. В конце взбивания добавить сахар , ложку за ложкой, взбивая после каждого добавления. Добавить яичные желтки по одному, не прекращая взбивания.
Затем добавить муку и какао. Осторожно перемешать тесто, чтобы компоненты слились воедино.
Форм диаметром 23 см выстелить пергаментной бумагой (дно), не смазывать бока. Аккуратно вылить тесто. Выпекать при температуре 160 — 170 ° С в течение 35 — 40 минут или около того. Проверять сухой деревянной шпажкой.
Вынуть торт с духовки, охладить, разрезать на 2 пластины.
Корж Сезам:
- 4 белка
- ½ стакана сахара
- ½ столовые ложки картофельной муки(крахмал)
- ½ столовые ложки муки обычной
- ½ чайной ложки порошка для выпечки
- 150 гр семена кунжута
Белки взбить в жесткие пики постепенно добавляя сахар. Когда пена уже хорошо крепкая, добавить остальные ингредиенты. Вылить в форму для выпечки,застелив ее пергаментом. Выпекать при температуре 160 градусов около 30 минут.
Крем Халвовый:
- 1/2 литра молока
- 3 столовые ложки муки
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала
- 1/2 стакана сахарной пудры
- 4 яичных желтка
- 1/2 стакана сливочного масла
- около 200 г ванильная или арахисовая халва
Из перечисленных ингредиентов, кроме масла и халвы, приготовить пудинг: закипятить половину молока с сахаром, а во вторую половину влить взбитые желтки, всыпать муку, перемешать, чтобы не было комков, и влить медленно в кипящее молоко. Должен получиться густой пудинг. Когда пудинг приготовится, оставить его полностью остыть.
Масло растереть в пух, затем по ложке добавляйте халву, все время взбивая. Затем добавить холодный пудинг, все хорошо взбить. Попробуйте крем, если нужно добавьте сахар, так как все зависит от сладости халвы. Охладить крем.
Сборка: Бисквит какао-крем-корж сезам-крем-бисквит какао-крем. Источник