Узнала рецепт закуски из свёклы в итальянском ресторане. Готовлю много — съедается сразу же

Некоторое время я провела в Италии. Там я работала в одном ресторане, которых целая сеть. Закуску называют «Свекла по-Милански» и выглядит она очень ярко, как и вся Италия, а также имеет прекрасный вкус, хотя и проста на первый взгляд.
В ресторане готовили ее в любой сезон, поскольку все гости заведения обожали даже те, которые говорили, что не любят свеклу. Самое интересное, что в рецепте нет каких-то необычных и дорогостоящих продуктов – все стандартное и простое. Главное – это не переборщить со специями, а так все легко и быстро.
Какие ингредиенты будут нужны:
- Один кг свеклы;
- 200 г красного лука;
- 5 г гранулированного чеснока;
- 3 г белого перца;
- Половинка лимона;
- Соль в зависимости от вкуса.
Переходим к процессу приготовления:
Сварите свеклу до состояния «аль денте». После того, как остынет, очистите от кожицы и порежьте на тонкие ломтики, толщина которых будет около 3-4 миллиметров. Переложите на плоскую тарелку.
Посолите, поперчите и посыпьте чесноком.
Возьмите силиконовую кисточку, обмакните в масло и смажьте ломтики свеклы. Можно это сделать и руками.
Лук нарежьте в виде тонкой соломки либо колец и выложите на свеклу, слегка прижимая пальцами к овощу.
Сбрызните соком лимона равномерно все овощи.
Поместите свеклу на полчаса в холодильную камеру, чтобы она пропиталась всеми ароматами.
Перед тем, как подать закуску, посыпьте ее рубленной зеленью (укропом либо петрушкой).