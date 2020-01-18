Вкусный торт из фарша, сыра, маринованных грибов, зелени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— фарш любой, 400 г;

— лук, 1 шт;

— молоко, 450 мл;

— яйца, 2 шт;

— мука, 4 ст.л;

— соль, 1 ч.л;

— перец, 0.5 ч.л;

— орех мускатный, 0.5 ч.л;

— разрыхлитель, 1 ч.л;

— сыр, 40 г.

Для приготовления начинки возьмите:

— сырок плавленый, 2 шт;

— грибы маринованные, 300 г;

— зелень любая и побольше;

— чеснок, 3 зубчика;

— майонез, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Фарш заправляем солью, перцем, яйцами, молоком, специями, всыпаем муку и разрыхлитель. Вымешиваем тесто – получается как для блинов.

Выпекаем блины на сковороде, смазанной растительным маслом по 3 минут с каждой стороны под крышкой.

Для начинки рубим много зелени, грибы измельчаем, сырок трем на мелкой терке. Добавляем измельченный чеснок и майонез. Перемешиваем начинку.

Формируем торт, смазывая каждый блин начинкой, прижимая блины друг к другу.

Сверху натираем сыра и посыпаем рубленой зеленью.

Отправляем в холодильник на 30 минут.