Вкусный торт из фарша, сыра, маринованных грибов, зелени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
— фарш любой, 400 г;
— лук, 1 шт;
— молоко, 450 мл;
— яйца, 2 шт;
— мука, 4 ст.л;
— соль, 1 ч.л;
— перец, 0.5 ч.л;
— орех мускатный, 0.5 ч.л;
— разрыхлитель, 1 ч.л;
— сыр, 40 г.
Для приготовления начинки возьмите:
— сырок плавленый, 2 шт;
— грибы маринованные, 300 г;
— зелень любая и побольше;
— чеснок, 3 зубчика;
— майонез, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Фарш заправляем солью, перцем, яйцами, молоком, специями, всыпаем муку и разрыхлитель. Вымешиваем тесто – получается как для блинов.
Выпекаем блины на сковороде, смазанной растительным маслом по 3 минут с каждой стороны под крышкой.
Для начинки рубим много зелени, грибы измельчаем, сырок трем на мелкой терке. Добавляем измельченный чеснок и майонез. Перемешиваем начинку.
Формируем торт, смазывая каждый блин начинкой, прижимая блины друг к другу.
Сверху натираем сыра и посыпаем рубленой зеленью.
Отправляем в холодильник на 30 минут.