3 натуральных рецепта для очищения печени. Избавляемся от токсинов и улучшаем кожу и волосы!

Печень не зря называют вторым сердцем. От того, в каком состоянии печень, зависит работа всего организма. Ведь печень, как фильтр,очищает кровь, поступающую по воротной вене из кишечника. А из кишечника, кроме питательных веществ из пищи, поступают еще и огромное количество токсинов.

Сегодня мы познакомим вас с тремя простыми напитками, которые помогают нормализовать работу печени, очистить её от накопленных токсичных веществ и тем самым продлить её жизнь.

Печень выполняет в организме более 500 функций. Кроме фильтрации крови, печень вырабатывает желчь, регулирует белковый обмен, перерабатывает углеводы в гликоген, регулирует выработку гормонов. И еще много много других важных для организма функций.

Печень подобна фильтру, удерживает токсины, не позволяя им дальше распространяться по организму. Но этот фильтр тоже нуждается в периодической очистке. Ведь мы не можем заменить его на новый, как в кувшине «Барьер».

Поэтому, мы советуем периодически помогать печени очищаться, чтобы сохранить её здоровой на долгие годы. Я противник каких-то слишком радикальных очищений, типа лимонного сока с растительным маслом. Этот способ подходит далеко не для всех и может навредить.

Рецепты совершенно простые, как и простые ингредиенты, входящие в их состав.

Понадобится:

1 средний огурец

1 среднее яблоко

1 сладкий перец

Половина лимона

Как готовить:

Все продукты поместить в соковыжималку, сделать сок и выпить сразу, пока сохранены все витамины (которые начинают мгновенно разрушаться на воздухе и при свете). Сок содержит огромное количество антиоксидантов, антиканцерогенов и поддерживает здоровье печени и всего организма.

В день можно выпивать 2-3 стакана такого сока, лучше натощак, за 30 минут до еды. Курс — 2 недели.