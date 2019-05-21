Чудо-настойка для улучшения памяти! Помогает от атеросклероза, старческой тугоухости и хронической усталости!

Всем людям, кто хочет прожить долгую жизнь и не столкнуться с разными болезнями поможет настойка, изготовленная на основе чеснока. Помогает она от атеросклероза, при снижении мозговой активности, старческой тугоухости, хронической усталости и при плохой работе кишечника.
После приема полного курса настойки многие отмечают резкое повышение работоспособности и умственной активности, снижение веса, улучшение общего самочувствия.
Моя соседка утверждает, что даже ее многолетняя депрессия отступила, а лечащий врач подтвердил, что при глобальной очистке сосудов такое может произойти из-за активации мозговой деятельности. В общем, самочувствие как в молодости!
Тибетская чесночная настойка
Берите чеснок, когда он «в силе» (свежий, крупный, с большими зубчиками), настойку готовьте осенью, во время новолуния. Вам понадобится 350 г отборного чеснока и 200 г медицинского спирта.
Чеснок очистить, измельчить, растереть деревянным пестиком до кашицеобразной консистенции. Полученную кашицу переместить в стеклянную посуду из темного стекла, закупорить, затем накрыть тканью и настоять в течение 4–5 часов.
Из полученной массы нужно отобрать 200 г жидкой части, перелить в емкость с герметичной крышкой и добавить к смеси 200 мл 70-градусного медицинского спирта. Емкость настаивать в течение 10 дней в темном прохладном месте (но не в холодильнике).
Через 10 дней настойку процедить через плотную льняную ткань. Жидкость поставить под колпак еще на 2–3 дня. Тибетская настойка готова к применению. Она может храниться больше года. Принимать ее можно до февраля. Используйте лекарство не чаще одного курса в 3 года.
Прием целебной настойки начинается по следующей методике:
- В первый день необходимо выпить 1 каплю с утра, 2 капли – в обеденное время и 3 капли приготовить на вечер.
- Второй день начинается с утреннего приема 3 капель, в обед – 4‐х капель, ужин предполагает принять внутрь 5 капель настойки.
- На третий день с утра следует выпить 5 капель, в обед шесть и семь капель оставить на вечер.
- Четвертый день лечения начинается с семи капель настойки, восьми на обед и девять капель оставить на ужин.
- Пятый день следует начать с 10 капель, 11 капель настойки предстоит выпить в обед, и 12 капель оставить на вечер.
- Шестой день лечения предполагает принятие 15 капель — с утра, 14 в обед и 13 вечером. С этого времени продолжается снижение принятия капель на одну единицу до того момента, пока не получится одна капля на ужин десятого дня лечения.
- На одиннадцатый день приема чесночной настойки ее начинают употреблять разведенной с 50 миллиграммами молока (примерно столовая ложка), трижды в день, каждый раз отсчитывая ровно по 25 капель. Употребление продолжается до полного окончания продукта.
Повторный курс лечения рекомендовано осуществить спустя 3 года.