Чудо-настойка для улучшения памяти! Помогает от атеросклероза, старческой тугоухости и хронической усталости!

Всем людям, кто хочет прожить долгую жизнь и не столкнуться с разными болезнями поможет настойка, изготовленная на основе чеснока. Помогает она от атеросклероза, при снижении мозговой активности, старческой тугоухости, хронической усталости и при плохой работе кишечника.

После приема полного курса настойки многие отмечают резкое повышение работоспособности и умственной активности, снижение веса, улучшение общего самочувствия.

Моя соседка утверждает, что даже ее многолетняя депрессия отступила, а лечащий врач подтвердил, что при глобальной очистке сосудов такое может произойти из-за активации мозговой деятельности. В общем, самочувствие как в молодости!

Тибетская чесночная настойка

Берите чеснок, когда он «в силе» (свежий, крупный, с большими зубчиками), настойку готовьте осенью, во время новолуния. Вам понадобится 350 г отборного чеснока и 200 г медицинского спирта.

Чеснок очистить, измельчить, растереть деревянным пестиком до кашицеобразной консистенции. Полученную кашицу переместить в стеклянную посуду из темного стекла, закупорить, затем накрыть тканью и настоять в течение 4–5 часов.

Из полученной массы нужно отобрать 200 г жидкой части, перелить в емкость с герметичной крышкой и добавить к смеси 200 мл 70-градусного медицинского спирта. Емкость настаивать в течение 10 дней в темном прохладном месте (но не в холодильнике).

Через 10 дней настойку процедить через плотную льняную ткань. Жидкость поставить под колпак еще на 2–3 дня. Тибетская настойка готова к применению. Она может храниться больше года. Принимать ее можно до февраля. Используйте лекарство не чаще одного курса в 3 года.

Прием целебной настойки начинается по следующей методике:

В первый день необходимо выпить 1 каплю с утра, 2 капли – в обеденное время и 3 капли приготовить на вечер.

Второй день начинается с утреннего приема 3 капель, в обед – 4‐х капель, ужин предполагает принять внутрь 5 капель настойки.

На третий день с утра следует выпить 5 капель, в обед шесть и семь капель оставить на вечер.

Четвертый день лечения начинается с семи капель настойки, восьми на обед и девять капель оставить на ужин.

Пятый день следует начать с 10 капель, 11 капель настойки предстоит выпить в обед, и 12 капель оставить на вечер.

Шестой день лечения предполагает принятие 15 капель — с утра, 14 в обед и 13 вечером. С этого времени продолжается снижение принятия капель на одну единицу до того момента, пока не получится одна капля на ужин десятого дня лечения.

На одиннадцатый день приема чесночной настойки ее начинают употреблять разведенной с 50 миллиграммами молока (примерно столовая ложка), трижды в день, каждый раз отсчитывая ровно по 25 капель. Употребление продолжается до полного окончания продукта.

Повторный курс лечения рекомендовано осуществить спустя 3 года.