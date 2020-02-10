Великолепный торт «АРАБСКИЕ СКАЗКИ» с изумительным МАННЫМ кремом

Шоколадные коржи и очень воздушный лимонный крем – это настоящее чудо вкуса.
Ингредиенты:
Для теста:
- масло сливочное, размягченное, 150 г;
- пудра сахарная, 160 г;
- яйца, 3 шт;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- какао, 40 г;
- мука, 110 г.
Для крема:
- 170 г сахара;
- молоко, 500 мл;
- половина лимона;
- 200 г сливочного масла;
- 90 г манной крупы.
Процесс приготовления:
Соединяем какао, разрыхлитель и муку, перемешиваем и просеиваем. Размягченное сливочное масло взбиваем, потом всыпаем часть пудры – взбиваем, засыпаем еще немного пудры (оставляем часть для белков) и хорошо взбиваем.
Теперь вводим по 1 желтку и каждый раз хорошо взбиваем. Отдельно взбиваем белки, засыпаем пудру и взбиваем до стойкой массы. Белки порционно вводим в желтково-масляную массу и перемешиваем.
Частями всыпаем муку с остальными ингредиентами и перемешиваем. Тесто делим на 2 части и выпекаем 2 коржа.
Совет:
Лучше использовать для этого торта форму с диаметром 20 см. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем приблизительно 30 минут. Остужаем и каждый корж разрезаем на 2 части.
Для крема в молоко высыпаем манную крупу и варим на небольшом огне кашу. Когда она начнет густеть, всыпаем сахар, перемешиваем до его растворения и снимаем с плиты. Охлаждаем.
Половину лимона натираем на цедру и выдавливаем сок, добавляем это в крем, перемешиваем. Сливочное масло размягчаем и взбиваем, потом соединяем с кремом и взбиваем до пышности.
Формируем торт, смазывая коржи кремом, обмазываем бока и верх, украшаем по своему вкусу. Торт ставим в холод на несколько часов.
Комментарий: для более оригинального вкуса, я добавила в крем вишню в собственном соку и шоколадные коржи с вишней и кремом, дали просто непередаваемый букет вкуса. Можно просто украсить верх торта консервированными вишнями или вишней в сахаре.Источник