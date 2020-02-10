Великолепный торт «АРАБСКИЕ СКАЗКИ» с изумительным МАННЫМ кремом

Шоколадные коржи и очень воздушный лимонный крем – это настоящее чудо вкуса.

Ингредиенты:

Для теста:

масло сливочное, размягченное, 150 г;

пудра сахарная, 160 г;

яйца, 3 шт;

разрыхлитель, 2 ч.л;

какао, 40 г;

мука, 110 г.

Для крема:

170 г сахара;

молоко, 500 мл;

половина лимона;

200 г сливочного масла;

90 г манной крупы.

Процесс приготовления:

Соединяем какао, разрыхлитель и муку, перемешиваем и просеиваем. Размягченное сливочное масло взбиваем, потом всыпаем часть пудры – взбиваем, засыпаем еще немного пудры (оставляем часть для белков) и хорошо взбиваем.

Теперь вводим по 1 желтку и каждый раз хорошо взбиваем. Отдельно взбиваем белки, засыпаем пудру и взбиваем до стойкой массы. Белки порционно вводим в желтково-масляную массу и перемешиваем.

Частями всыпаем муку с остальными ингредиентами и перемешиваем. Тесто делим на 2 части и выпекаем 2 коржа.

Совет:

Лучше использовать для этого торта форму с диаметром 20 см. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем приблизительно 30 минут. Остужаем и каждый корж разрезаем на 2 части.

Для крема в молоко высыпаем манную крупу и варим на небольшом огне кашу. Когда она начнет густеть, всыпаем сахар, перемешиваем до его растворения и снимаем с плиты. Охлаждаем.

Половину лимона натираем на цедру и выдавливаем сок, добавляем это в крем, перемешиваем. Сливочное масло размягчаем и взбиваем, потом соединяем с кремом и взбиваем до пышности.

Формируем торт, смазывая коржи кремом, обмазываем бока и верх, украшаем по своему вкусу. Торт ставим в холод на несколько часов.

Комментарий: для более оригинального вкуса, я добавила в крем вишню в собственном соку и шоколадные коржи с вишней и кремом, дали просто непередаваемый букет вкуса. Можно просто украсить верх торта консервированными вишнями или вишней в сахаре.Источник